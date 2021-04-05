Ürdün'de güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza talimatları dinlemeyeceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Ürdün'de güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza talimatları dinlemeyeceğini söyledi Açıklaması

05.04.2021 13:53
Ürdün'de güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza talimatları dinlemeyeceğini söyledi Açıklaması, System.String[]

Ürdün yönetimi tarafından "dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan ve evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, evden çıkmama yönündeki talimata uymayacağını açıkladı.

Ürdün yönetimi tarafından "dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan ve evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, evden çıkmama yönündeki talimata uymayacağını açıkladı.

Prens Hamza, sosyal medya platformlarında yayımlanan yeni ses kaydında, içinde bulunduğu durumun biraz zor olduğunu, korumalarının çekildiğini ve Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneyti'nin gelerek güvenlik güçleri adına kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Huneyti'nin konuşmalarını kayda alarak yurt dışındaki tanıdıklarına ve ailesine gönderdiğini aktaran Prens Hamza, "Şimdi ise ne yapacaklarını bekliyorum." dedi.

Prens Hamza, "Gerginliği tırmandırmamak için şu an bir şey yapmak istemiyorum. Ancak evden çıkmama, sosyal medyada paylaşımda bulunmama ve aile dışında insanlarla iletişim kurmama yönündeki talimatlarına uymayacağım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediklerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanı, Medya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza talimatları dinlemeyeceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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