Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle müdür ve 4 görevli gözaltına alındı - Son Dakika

Ürdün'de, Salt kentindeki devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesinden dolayı müdür ve 4 görevlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, gözaltına alınanlar arasında hastane müdürü, 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusunun olduğunu söyledi.

Şüphelilerin, ölüme sebep olmakla suçlandıklarını belirten Abdellat, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdi.

Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde bugün merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti.

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmazken, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bilgi edinilememişti.