Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika

Ürdün'de bir devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 10 hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davada 5 kişiye üçer yıl hapis cezası verildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Salt Devlet Hastanesi'nde 10 hastanın ölümünden sorumlu olmakla suçlanan 13 kişinin davası görüldü.

Amman Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hastane görevlilerinden 5 kişiye üçer yıl hapis cezası ile 3 bin 575 dinar (5 bin dolar) para cezası verilirken, 8 sanığın da beraatine hükmedildi.

Ceza alanların hastanenin o dönemki müdürü, müdür yardımcısı ile oksijenden sorumlu teknikerleri olduğu kaydedildi.

Mahkeme kararına temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı'nı koltuğundan eden Salt Devlet Hastanesi'ndeki kriz

Salt Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta yaşanan merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 10 hasta hayatını kaybetmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hastaneyi ziyaret ederek krize bizzat müdahale etmişti. Kral Abdullah, hastane müdürünün derhal istifasını isteyerek, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ı da görevden almıştı.

Ancak olay ülkede büyük infiale yol açmış ve devlet idaresinde izlenen yöntemin değiştirilmesi talepleri hükümetin istifasının istendiği protestolara dönüşmüştü.