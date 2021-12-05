Üye Girişi
Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika

Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi

05.12.2021 14:45
Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi

Ürdün'de bir devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 10 hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davada 5 kişiye üçer yıl hapis cezası verildi.

Ürdün'de bir devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 10 hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davada 5 kişiye üçer yıl hapis cezası verildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Salt Devlet Hastanesi'nde 10 hastanın ölümünden sorumlu olmakla suçlanan 13 kişinin davası görüldü.

Amman Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hastane görevlilerinden 5 kişiye üçer yıl hapis cezası ile 3 bin 575 dinar (5 bin dolar) para cezası verilirken, 8 sanığın da beraatine hükmedildi.

Ceza alanların hastanenin o dönemki müdürü, müdür yardımcısı ile oksijenden sorumlu teknikerleri olduğu kaydedildi.

Mahkeme kararına temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı'nı koltuğundan eden Salt Devlet Hastanesi'ndeki kriz

Salt Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta yaşanan merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 10 hasta hayatını kaybetmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hastaneyi ziyaret ederek krize bizzat müdahale etmişti. Kral Abdullah, hastane müdürünün derhal istifasını isteyerek, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ı da görevden almıştı.

Ancak olay ülkede büyük infiale yol açmış ve devlet idaresinde izlenen yöntemin değiştirilmesi talepleri hükümetin istifasının istendiği protestolara dönüşmüştü.

Devlet Hastanesi, Hastane, dolar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il 15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu
15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
15:56 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı         
13:44
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün'de hastanedeki oksijen kesintisiyle ilgili 5 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement