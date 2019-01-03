Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Hükümet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

48 dakika önce

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler beşinci haftasında devam ediyor.

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler beşinci haftasında devam ediyor.

Başbakanlık konutu çevresinde yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın ve meclisin performansları protesto edilerek, yolsuzluklara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yüksek yakıt fiyatlarının da protesto edildiği gösteride, "vatandaşa saygı gösterilmesi" talep edildi.

Ülkede, geçen hafta düzenlenen gösterilere katılan protestocular, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifasını ve parlamentonun feshini istemişlerdi.

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasasının, 2 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapılıyor.

Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Başbakan Ömer er-Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Hükümet, Ürdün, Güncel
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