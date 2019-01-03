Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

1 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi.

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto, System.String[]
Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Vatandaşlar siyasette ve ekonomide reform istediklerini belirtti.

Ürdün'de hükümetin yetersiz ekonomi ve siyaset politikalarından şikayetçi olan yüzlerce kişi başkent Amman'da bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Hükümetin çalışmalarında reforma gitmesi için düzenlenen protestolara aktivistler, siyasi parti mensupları, sivil toplum örgütleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Protestolarda ayrıca hükümetin politik görüşlerinden dolayı tutukladığı kişileri serbest bırakması yönünde slogan atılarak düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Amman, Hükümet, Ürdün, Güncel
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