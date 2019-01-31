Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

7 dakika önce

Ürdün'de hükümetin ekonomi politikalarını protesto edenler yeniden sokağa çıktı.

Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto, System.String[]
Ürdün'de hükümetin ekonomi politikalarını protesto edenler yeniden sokağa çıktı. Ürdün hükümetinden ekonomik ve siyasal reformlar talep eden protestocular 10'uncu kez sokağa çıktı. Başkent Amman'da toplanan kalabalık hükümetten bir kez daha vergilendirme konusunda yeni düzenleme talep ederek pek çok diğer konuda da reform istediklerini aktardı.Aktivist gruplar, Sivil Toplum Örgütü üyeleri ve halkın katılımı ile gerçekleşen gösteride bir kez daha politik görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan vatandaşların serbest bırakılmasının gerekliliği vurgulandı.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Amman, Hükümet, Ürdün, Güncel
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