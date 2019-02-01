Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
58 dakika önce
- Ürdün'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyorAMMAN - Ürdün'de hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden halk 10'uncu kez sokağa çıktı.
- Ürdün
'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
AMMAN - Ürdün'de hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden halk 10'uncu kez sokağa çıktı.
Ürdün hükümetinden ekonomik ve siyasal reformlar talep eden halk protesto gösterisi düzenlemek için 10'uncu kez sokağa çıktı. Başkent Amman
'da toplanan kalabalık hükümetten bir kez daha vergilendirme konusunda yeni düzenleme talep ederek pek çok diğer konuda da reform istediklerini aktardı. Aktivist gruplar, Sivil Toplum Örgütü üyeleri ve halkın katılımı ile gerçekleşen gösteride bir kez daha politik görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan vatandaşların serbest bırakılmasının gerekliliği vurgulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: İHA
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı