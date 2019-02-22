Ürdün'de Hükümetin ve Meclisin Akıbeti Tartışılıyor

CUNEYDİ - Ürdün'de hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarına tepkiler büyürken, aldığı kararlar ve uygulamaları nedeniyle hükümetin değişmesi ihtimali konuşuluyor.

LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün'de hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarına tepkiler büyürken, aldığı kararlar ve uygulamaları nedeniyle hükümetin değişmesi ihtimali konuşuluyor.



Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan siyasetçiler ve uzmanlar, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümeti ve Temsilciler Meclisi için olasılıkları değerlendirdi.



Geçen seneki protestoların ardından göreve gelen Rezzaz hükümetinin uygulamaları ve birçok bakanın eski görevine devam etmesi eleştirilerin dozunu artırıyor.



Bir kesim hükümetin değişmesinin bir çözüm olmayacağını savunurken, diğerleri hükümetin miadını tamamladığını ve değişim için Londra konferansı ve İsrail'deki erken seçimlerin beklendiğini söylüyor.



Sorun seçim yasasında



Eski milletvekillerinden Adnan es-Savair, Temsilciler Meclisinin hatalarının sistemin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunarak, "Temsilciler Meclisinin bundan daha iyi olmasını beklemiyoruz." dedi.



Savair, "Yasama organına tam yetki tanıyacak siyasi reformlar yapmak için bir irade olmadığı müddetçe sorunların devam etmesi kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Temsilciler Meclisini Ürdün'ün mevcut siyasi sisteminde bir "dekor" olarak nitelendiren Savair, sistemin bu haliyle devam ettiği takdirde hataların da devam etmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.



Savair, "Milletvekillerinin ortak hareket edebilmeleri için meclise gelmeden ve gruplar oluşmadan önce birbirlerini tanımaları gerekiyor." dedi.



Meclisteki gruplaşmanın siyasi reforma veya parlamenter hükümete imkan vermediğini belirten Savair, hükümet ve meclisteki milletvekillerinin değişmesinin çözüm olmayacağını ifade etti.



Meclisin anayasadaki görev süresi doluyor



Meclis işleri uzmanı Vail el-Cerayişe, anayasada belirtilen görev süresi açısından hükümetin ve meclisin hemen değişmesini uzak bir ihtimal olarak görüyor.



Meclisin görev süresinin dörtte üçünü tamamladığını belirten Cerayişe, 2020'deki seçimleri hatırlatarak, hükümet ve meclis için anayasada öngörülen sürenin yakında dolacağını söyledi.



Hükümet misyonunu tamamladı



Londra merkezli El-Kuds El-Arabi gazetesi yazarı Bessam el-Bedarin ise "hükümetin misyonunu tamamladığını" söyledi.



Bedarin, "Hükümet, esas olarak kendisinden isteneni neredeyse tamamladı sayılır, o da vergi yasası. Bana göre hükümetin gitmesini engelleyen şey, bu ay sonunda yapılacak olan Londra Konferansı ve IMF ile görüşmeler ve müzakerelerin tamamlanması." şeklinde konuştu.



Ekonomik gelişmeler ışığında hükümetin göreve devam etmesinin ülkeye faydalı olacağını ortaya koyacak bir gerekçe kalmadığını savunan Bedarin, özellikle hükümetin sebep olduğu sorunlar nedeniyle bu görüşü taşıdığını ifade etti.



Bedarin, "Gereken geniş çaplı değişiklikleri yapamamış olması, hükümetin miadının dolduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.



Öncelik hükümetin gitmesi



Meclis Faaliyetlerini Gözlemleme Merkezi Müdürü Amir Beni Amir, ulusal önceliğin, meclisin feshedilmesi değil, hükümetin veya politikasının değiştirilmesi olduğunu söyledi.



"Tüm başarısızlıklarına rağmen meclisin var olması zorunludur ve meclisin feshedilmesi bir reform sayılmaz. Mevcut seçim yasasıyla seçime gidildiğinde aynı sorunlarla karşılaşırız." diyen Amir, meclise seçim yasası ile siyasi partiler kanununu değiştirme çağrısında bulundu.



Amir, hükümetin politikasının kökten değişmesi gerektiğini ve verdiği sözlere kıyasla yaptıklarının çok az olduğunu belirtti.



Özellikle Londra Konferansı öncesinde yakında bir hükümet değişikliği beklemediğini kaydeden Amir, "Nisanda İsrail'de erken genel seçimler yapılacak, bunun bölgesel yansımalarının yanı sıra gelecek Ürdün başbakanının kim olacağını belirlemede etkili olacak." diye konuştu.

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