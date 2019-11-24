Son Dakika Haberleri: Ürdün'de İhvan'ın partisi, gözaltındaki mensuplarının akıbetlerinin açıklanmasını istedi
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Ürdün'de İhvan'ın partisi, gözaltındaki mensuplarının akıbetlerinin açıklanmasını istedi

6 saat önce

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, iki ay önce gözaltına alınan parti mensuplarının akıbetinin açıklanmasını talep etti.

Ürdün'de İhvan'ın partisi, gözaltındaki mensuplarının akıbetlerinin açıklanmasını istedi, System.String[]

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, iki ay önce gözaltına alınan parti mensuplarının akıbetinin açıklanmasını talep etti.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, Ulusal İnsan Hakları Merkezine gözaltındaki parti mensuplarına ilişkin bir yazı gönderdi.

Yazıda, parti mensubu olan Munir Akl, Selman el-Musaid ve Mikdad Şeyh'in yaklaşık iki ay önce evlerine baskın düzenlenerek gece vakti gözaltına alındığı, aileleriyle veya avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmediği ve yargıya sevk edilmediklerinin yer aldığı aktarıldı.

Adayile'nin gönderdiği yazıda ayrıca söz konusu parti mensuplarının "baskı altında itirafta bulunmaları için işkenceye ve şantaja tabi tutulmalarından endişe edildiği" belirtildi.

Herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın iki ayı aşkın bir süredir gözaltında tutulan parti mensuplarının akıbetinin ortaya konması talep edilen yazıda, bu kişilere yönelik adaletsizliğin sona ermesi ve haklarının iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Müslüman Kardeşler, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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