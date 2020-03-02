Ürdün'de ilk koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de ilk koronavirüs vakası - Son Dakika

Ürdün'de ilk koronavirüs vakası

6 saat önce

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün'de ilk koronavirüs vakası, System.String[]

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, 16 gün önce İtalya'dan ülkeye dönen 2 Ürdün vatandaşının koronavirüse benzer semptomlar hissetmeye başlamaları üzerine sağlık merkezine başvurduklarını söyledi.

Gerekli testlerin ardından vatandaşlardan birinde virüs tespit edildiğini ve karantina altına alındığını kaydeden Cabir, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu, ancak inceleme altında tutulduğunu aktardı.

Bakan Cabir ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi için uzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.


İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, İtalya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ürdün'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'de ilk koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]