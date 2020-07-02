Ürdün'de İsrail ilhak planı karşıtı protesto - Son Dakika

Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in ilhakını protesto etti.



Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail ilhakı protesto edildi. Ürdün halkı, Yüzyılın Anlaşmasıyla Yüzleşme Ulusal Forumu ve Ürdün'deki İslami Hareketi önderliğinde gerçekleştirilen protestoda Filistin'e destek verdi. Sokaklara çıkan Ürdünlüler, "İlhaka hayır", "Filistin satılacak bir şey değil", "Filistin Nehirden denize kadar kalacak" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in ilhak siyaseti ve yerleşim yerlerini genişletme projeleri de kınandı.



Öte yandan, Ürdün'deki İslami Hareket önderliğinde bu hafta düzenlenen ikinci protesto eylemi oldu. - AMMAN