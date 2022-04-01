Ürdün'de İsrail'le normalleşme protesto edildi - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşme kararlarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısı üzerine Başkent'in El-Huseyni Camisi önünde toplanan göstericiler, "Direniş, Onur Mücadelesi ve Toprak Gününden, Kudüs'ün Kılıcı ve Kurtuluşuna Kadar Devam Ediyor" başlıklı yürüyüş düzenledi.

Gösteriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ve partinin eski milletvekili Ali Ebu es-Sukker de katıldı.

"Canımız sana feda olsun ya Aksa", "Direnişe devam", "Siyonisti ez" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail ile Ürdün arasındaki 1994 yılında yapılan barış anlaşmasına tepki göstererek İsrail Büyükelçisinin Amman'dan sınır dışı edilmesini istedi.

Gösteride ayrıca "Zafer alametleri belirdi", "İsrail yok oluyor", "Ben Kudüslüyüm, oraya döneceğim" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteride konuşan İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Adayile, İsrail ile Arap ülkelerinin normalleşme kararlarına tepki amacıyla bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Adayile, "Bugün Filistin direnişi, bu düşmanın canına okuyor, onu istikrara kavuşturmuyor. Ancak Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki anlaşmalar ve toplantılar, Filistin halkının göğsüne bıçak saplamaktadır." ifadesini kullandı.

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Şarm eş-Şeyh kentinde 22 Mart'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlenmişti.

Daha sonra 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi'ne ise İsrail'in yanı sıra ABD, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Dışişleri Bakanları katılmıştı.

Ürdün bir hafta içinde düzenlenen iki zirveye de katılmamıştı.