Son Dakika Haberleri: Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Filistin'e yönelik ihlalleri protesto edildi
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Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Filistin'e yönelik ihlalleri protesto edildi

6 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Yüzyılın Anlaşması Planı'na tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Filistin'e yönelik ihlalleri protesto edildi, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Yüzyılın Anlaşması Planı'na tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Ürdün'deki bazı sendikaları ve siyasi isimleri bünyesinde barındıran "Yüzyılın Anlaşması Planıyla Mücadele Ulusal Koalisyonu" tarafından başkent Amman'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, El-Hüseyni Camisi'nden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile, Milletvekili Suud Ebu Mahfuz, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ile eski Milletvekili Ali Ebu es-Sukker'in yanı sıra çok sayıda Ürdünlü katıldı.

"Yüzyılın Anlaşması yok olma yolunda", "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlallerine tepki gösterdi.

Burada, AA muhabirine konuşan Genel Sekreter Adayile, Ürdünlülerin Yüzyılın Anlaşması Planı ve Filistin meselesinin tasfiyesini reddettiğini söyledi.

El-Islah Koalisyonu Başkanı Akayile ise Ürdün hükümetinin, Filistin meselesi konusunda yetersiz kaldığını savundu. Akayile, ülkeye yönelik iç ve dış tehditler karşısında direniş gösterecek ve onları bertaraf edebilecek güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması Planı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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