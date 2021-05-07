- Ürdün'de İsrail zulmüne maruz kalan Kudüs ile dayanışma gösterisi - Son Dakika

- Ürdün'de İsrail zulmüne maruz kalan Kudüs ile dayanışma gösterisi

AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da halk, Ramazan ayının başlangıcından bu yana işgalci İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kalan Kudüs'teki Filistinliler için dayanışma gösterisi düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Müslüman Kardeşlerin çağrısı üzerine El-Hüseyni Cami'nin önünde toplanan grup, İsrail güçlerinin Kudüs'te uyguladığı şiddet nedeniyle Filistinliler için dayanışma gösterisi düzenledi. Ammanlılar, hükümeti Kudüs halkına yönelik "siyonist" eylemlere karşı güçlü önlemler almaya çağırırken, evlerinden zorla çıkartılmaya çalışılan Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. El Aksa Camii'ne yönelik ihlalleri de reddettiklerini vurgulayan göstericiler, mahalle sakinlerinin evlerini boşaltmaları yönünde alınan kararı kınadıklarını kaydetti. Göstericiler, Kudüs'e yönelik destek sloganları da atarken, Ürdün ile İsrail arasında yapılan barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi.