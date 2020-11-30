Ürdün'de işsizlik yüzde 23,9'a yükseldi - Son Dakika

Ekonomi uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birçok sektörün kapatılması nedeniyle ülkedeki işsizliğin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde işsizliğin yüzde 23,9'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, üniversite mezunları arasındaki işsizliğin ise yaklaşık yüzde 27,7 olduğuna işaret edildi.

Hükümete bağlı İstatistik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 2020'nin üçüncü çeyreğinde işsizliğin erkeklerde yüzde 21,2'ye, kadınlarda ise yüzde 33,6'ya ulaştığı belirtildi.

Ürdün 'de bu yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik yüzde 23,9'a yükseldi.

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