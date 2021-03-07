Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinde yapılan 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onayladı.
Kraliyet Divanından yayımlanan kararnameyle, 12 Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde gerçekleşen ikinci revizyona onay verildi.
Yeni isimlerin getirildiği bakanlıklar arasında Adalet, İçişleri, Eğitim, Kültür, Enformasyon ve Çalışma bakanlıkları dikkati çekti.
Yeni bakanlar, başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda yemin ederek görevlerine başladı.
Başbakan Hasavne, kabinesindeki ilk revizyonu 2 Aralık 2020'de yapmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ürdün'de kabine revizyonu Kral 2. Abdullah tarafından onaylandı - Son Dakika