Son Dakika Haberleri: "Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı"
Son Dakika Güncel Haber

"Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı"

50 dakika önce

Ankara'da "Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı" yapıldı.

Ankara'da " Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı" yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) başkanlığında düzenlenen "Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar" başlıklı çalışma kapsamında Ürdün'de saha çalışması yürütülerek Türk ve Türkmen nüfusun yaşadıkları bölgeler raporlandı. Toplantıya ilgili resmi kurum, üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),düşünce kuruluş temsilcileri katıldı.

Yurt dışındaki vatandaşlar ve uluslararası öğrencilerle birlikte soydaş ve akraba toplulukların da YTB'nin görev alanlarından birini oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB'nin 3 ana faaliyet alanından biri olan kültürel ve tarihi ilişkilerimizin olduğu soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Eren YTB'nin bu çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk da üstlenmeye çalıştığını ifade ederek, "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin gayretindeyiz. Kadim varlığımıza yönelik olarak geçmiş dönemde Lübnan ve şimdi Ürdün için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ileri ki dönemde Irak ve Filistin ile ilgili hazırlayacağımız raporlarla tamamlayacağız" şeklinde konuştu

Ürdün Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Mehmet Cengiz Türk ise, "Ürdün'e ilk göç dini sebeplerle olmuştur. Ürdün'de en az nüfusa sahip 40-50 bin Türkler var" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ankara, Ürdün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı! Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]