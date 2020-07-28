Ürdün'de koronavirüs nedeniyle kurbanlıklara talebin azalması endişesi - AMMAN - Son Dakika

Ürdün'de koronavirüs nedeniyle kurbanlıklara talebin azalması endişesi - AMMAN

Ürdün'de hayvan yetiştiricileri ve satıcıları, birçok temel ürüne talebin azalmasına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, kurbanlık satışlarını da etkilemesinden endişe ediyor.

Ürdün'de hayvan yetiştiricileri ve satıcıları, birçok temel ürüne talebin azalmasına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, kurbanlık satışlarını da etkilemesinden endişe ediyor.

Hükümetin aldığı önlemler nedeniyle çeşitli sektörleri olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının tüm ülkelerde olduğu gibi Ürdün'de de ekonomiye ciddi yansımaları oldu.

Hayvan satıcıları, hayvan ticareti için en yoğun dönem olan Kurban Bayramı'ndaki satışların koronavirüs etkisinde kalmasından korkuyor.

Küçükbaş hayvan satıcısı Vakkas el-Şebul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli kurbanlıkların 180 ila 270 Ürdün dinarı (254 ila 381 dolar) olduğunu söylerken, Romanya ve İspanya'dan ithal edilen hayvanların ise 145 ile 210 dinar arasında değiştiğini belirtti.

"Kurban pazarının hareketlenmesini ümit ediyoruz"

Deve tüccarı Salih el-Lüveybid el-Mesaid de "Koronavirüs her şeyi olduğu gibi doğal olarak bizi de etkiledi. Şu ana kadar satışlar geçen seneki gibi değil. Bayram sonuna kadar pazardaki satışların hareketlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesaid, deve ithalatı yapılmadığı için fiyatların sabit olduğunu, bir devenin fiyatının 1500 ile 1700 dinar (2 bin 112 ile 2 bin 394 dolar) arasında değiştiğini belirtti.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Mefrak kentinde hayvan yetiştiricisi Hamidan el-İzamat, hayvan fiyatlarında bir değişiklik olmadığını ancak arzın talepten fazla olduğunu kaydetti.

İzamat, salgının etkisinin az olmadığını ancak kurban piyasasını etkileyen hayvan ithalatı ve yüksek yem fiyatları gibi başka faktörlerin de bulunduğunu aktardı.

Satış için sağlık koşullarına uygun yerler tahsis edildi

Ürdün Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada üretici ve tüketicilerin lehine şekilde arz ve talep arasında dengenin sağlandığını belirtilerek, ihraç etmek yerine tamamlayıcı miktarların ithalatına izin verildiği ifade edildi.

Tarım Bakanlığında Kalite ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Eymen es-Salti de hayvan pazarlarında yerli ve ithal toplam 450 bin koyun, 15 bin dana bulunduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda develere daha az rağbet gösterildiğini, dolayısıyla hayvan pazarında 200 ila 300 adet devenin bulunduğunu aktaran Salti, deve konusunda ithalata ihtiyaç olmadığını, ülkede 13 bin baş deve bulunduğunu belirtti.

Satış için tüketiciye yakın olan sağlık koşullarına uygun alanların tahsis edildiğini söyleyen Salti, "Satış yerlerini bu şekilde belirleyerek Kovid-19 salgınının kurban satışına etkisini aştığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası halkın alım gücü ve ürünlere talep azaldı

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında yerel piyasanın 50 gün kapalı kalmasının yanı sıra kamu ve özel sektörlerde çalışanların maaşlarının bir kısmının kesilmesi Ürdün pazarındaki talebin azalmasına neden oldu.

Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-Asas'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerinin, ülkesinin on yıllardan beri ilk kez 2020'de ekonomik daralma yaşadığına işaret ettiğini aktardı.

Mevcut on yıl boyunca Suriye mülteci krizi başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel şoklara maruz kalmasına rağmen Ürdün ekonomisi her yıl ortalama yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Ürdün, kuzeyindeki ve doğusundaki iki komşu ülke Irak ve Suriye'de yaşanan krizlerden en çok etkilenen ülkeler arasında sayılıyor. İki ülkeden gelen büyük göç dalgalarından ziyade bu ülkelerle olan sınırların kapatılması ve karşılıklı ticari hacmin düşmesi sonucu Ürdün ekonomisi olumsuz etkilenmişti.

Ürdün'de şu ana kadar 1176 koronavirüs vakası tespit edilirken 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ürdün'de koronavirüs nedeniyle kurbanlıklara talebin azalması endişesi - AMMAN

Kurban Bayramı, Koronavirüs, İspanya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de koronavirüs nedeniyle kurbanlıklara talebin azalması endişesi - AMMAN - Son Dakika
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