Ürdün'de koronavirüs önlemlerine uymayarak camide cuma namazı kılmak isteyenlere gözaltı - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararına uymayarak cuma namazı kılmak isteyen 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Amman'ın doğusundaki Zerka kentinde sokağa çıkma ve camide toplu ibadet etme yasağına aykırı hareket eden 22 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Sertavi, yasağa muhalefet eden kişiler hakkında "toplum sağlığı ve güvenliğini ihlal etmek" suçlamasıyla gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Ürdün'de hükümet koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere ticari amaçlı olanlar hariç tüm uçak seferlerinin durdurulması, tüm kara ve deniz sınırlarının kapatılması, cami ile kiliselerde toplu ibadetlere ara verilmesi ve cuma hutbesinin televizyonlardan okunması gibi bir dizi kararla almıştı.

Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5'e, vaka sayısının ise 299'a yükseldiği duyurmuştu.