Ürdün'de koronavirüsle mücadelede "psikolojik destek" girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de koronavirüsle mücadelede 'psikolojik destek' girişimi - Son Dakika

Ürdün'de koronavirüsle mücadelede "psikolojik destek" girişimi

6 saat önce

Ürdün'deki psikiyatri uzmanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişe, korku ve stresle mücadeleye destek vermek üzere "Yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz" sloganıyla bir girişim başlattı.

Ürdün'de koronavirüsle mücadelede

Ürdün'deki psikiyatri uzmanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişe, korku ve stresle mücadeleye destek vermek üzere "Yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz" sloganıyla bir girişim başlattı.

Ürdün Psikiyatri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Tıp Kurulu iş birliğiyle yürütülen bu girişimle isteyenlere görüntülü arama yöntemi aracılığıyla psikososyal destek veriliyor.

Projenin öncüsü, kriz yönetimleri uzmanı Nur es-Saayide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin Kovid-19 salgını kaynaklı psikolojik sorunlar yaşayan tüm vatandaşları kapsadığını belirtti.

Saayide, bu girişimle hastane, otel veya evlerde karantina altında bulunanlar, yaşlılar, engelliler, virüse yakalanmaktan veya karantina altına alınmaktan korkanlar ve sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Girişimde 45 psikiyatr, 23 terapistin yer aldığına işaret eden Saayide, psikolojik destek hizmetinin herkese ücretsiz olarak verileceğini vurguladı.

Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısının dün 128'e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: AA

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