Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 507 kişide virüs tespit edildiği, 6 bin 537 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 246'ya, vaka sayısının 685 bin 973'e, iyileşenlerin sayısının 638 bin 481'e yükseldiği ifade edildi.