Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 67 artarak 1136'ya yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 5 bin 384 yeni vaka tespit edildiği ve 170 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 101 bin 248, can kaybının 1136, iyileşen sayısının da 9 bin 78 olduğu kaydedildi.