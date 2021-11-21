Ürdün'de Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı - Son Dakika

Ürdün'de Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son birkaç günde vakalarda ciddi artış görülmesinin ardından ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son birkaç günde vakalarda ciddi artış görülmesinin ardından ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığındaki Kovid-19 salgını sorumlusu Adil el-Belbisi, Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, vakalardaki artışın haftada 2 bin ila 3 bin olduğunu belirtti. Ülkede Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasının başladığını kaydeden Belbisi, yeni dalgada gelecek haftaların belirleyici olacağını aktardı. Ürdün'de geçen hafta Kovid-19 vakaları ciddi artış gösterdi. Ülkede 16 Kasım'da Kovid-19 kaynaklı ölümler, 18 Kasım'da da vaka sayısı en yüksek seviyelere ulaştı. Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bin 347'ye, vaka sayısı 911 bin 270'e, iyileşenlerin sayısı da 762 bin 360'a ulaştı.

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