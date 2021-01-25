Ürdün'de Kovid-19'un yeni mutasyonuna yakalananların sayısı 162'ye ulaştı - Son Dakika

Yeni mutasyona yakalananların çoğunluğunun yurt dışından geldiğini, bir kısmının ise onlarla temaslı yurt içindeki vakalar olduğunu aktaran Ubeydat, enfekte kişilerin yeni mutasyonun bilinen belirtilerini gösterdiğini dile getirdi.

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