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Ürdün'de "Kral'a zarar veren açıklamalar yapmakla" suçlanan eski vekile 12 yıl hapis cezası - Son Dakika

Ürdün'de "Kral'a zarar veren açıklamalar yapmakla" suçlanan eski vekile 12 yıl hapis cezası

26.01.2022 16:09
Ürdün'de "Kral'a zarar veren açıklamalar yapmakla" suçlanan eski vekile 12 yıl hapis cezası

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ve topluma zarar veren açıklamalar yaptığı" suçlamasıyla yargılanan eski Milletvekili Usame el-Acarime'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ve topluma zarar veren açıklamalar yaptığı" suçlamasıyla yargılanan eski Milletvekili Usame el-Acarime'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Acarime ve sayısı açıklanmayan diğer sanıklar, "Kral 2. Abdullah ve topluma zarar veren açıklamalar yapmak" suçlamasıyla yargılandıkları davanın karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Acarime'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkları da 7 ve 8'er yıl hapse mahkum etti.

Ürdün Meclisinde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime, 17 Haziran 2021'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Ülke çapında 21 Mayıs 2021'de elektriğin kesilmesi nedeniyle gösterilerin aksamasına ilişkin Mecliste konuşan Acarime, elektrik kesintisinin Filistin'e destek eylemlerini engellemek için "kasıtlı" yapıldığını iddia etmişti.

Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 6 Haziran'da 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için düzenlenen olağanüstü oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin oyuyla Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüştü.

Acarime'nin memleketi olan Amman'ın güneybatısındaki Naur bölgesinde protestolar düzenlenirken, Acarime'yi destekleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişi yaralanmıştı.

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Devlet Güvenlik Mahkemesi, Milletvekili, Mahkeme, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de 'Kral'a zarar veren açıklamalar yapmakla' suçlanan eski vekile 12 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de "Kral'a zarar veren açıklamalar yapmakla" suçlanan eski vekile 12 yıl hapis cezası - Son Dakika
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