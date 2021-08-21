Ürdün'de mağaradan dönüştürülen "Mrah Salameh" restoranı ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 33 kilometre güneybatısındaki Madaba kentinde bir mağaradan dönüştürülen "Mrah Salameh" (Mirah Selame) isimli restoran, ziyaretçilerine geçmiş ile bugünü bir arada yaşama imkanı tanıyor.

Almanya'da jeofizik alanında yüksek lisans yapan George Haddadin (69) Ürdün'de bedevilerin geniş mekanlar için kullandıkları "mrah" kelimesinden esinlenerek evlerinin bahçesinde keşfettiği ve restorana çevirdiği mağaralar silsilesine babasının ismini de kullanarak "Mrah Salameh" (Selame'nin Yeri) adını verdi.

Haddadin'in mozaikleriyle ünlü Madaba kentindeki evlerinin bahçesinde 2008 yılında başladığı kazı çalışması, 2018'de her biri binlerce yıllık geçmişi olan 5 mağarayı keşfetmesiyle sonuçlandı. Keşfettiği bu medeniyet tarihi hazinesini ulusal müzeye dönüştürme çabaları sonuçsuz kalan Haddadin, burayı hem babasının ismini yaşatacak hem de yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak bir mekana dönüştürmeye karar verdi.