Ürdün'de mahkeme öğretmenlerin grevinin durdurulması kararı aldı

Ürdün'de İdare Mahkemesi, öğretmenlerin maaşlarına zam talebiyle başlattıkları genel grevi durdurmaları için ihtiyati tedbir kararı aldı.

Resmi haber ajansı PETRA'da yer alan haberde, İdare Mahkemesinin, öğretmenlerin genel grevi durdurması için ihtiyati tedbir kararı aldığı belirtildi. Haberde karara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

AA muhabirine konuşan meclisteki Islah Grubu milletvekili Salih el-Armuti, grevin durdurulmasına ilişkin kararın nihai olmadığını ve iptalinin mümkün olduğunu söyledi.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Hükümet dün tek taraflı olarak kademelerine göre öğretmenlere 24 dinar (33 dolar) ile 31 dinar (43 dolar) arasında değişen miktarda zam yapma kararı almıştı. Tek taraflı alınan karara itiraz eden öğretmenler sendikası grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.