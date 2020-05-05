Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler Gazze'ye giriş yapmaya başladı - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı , 30 Nisan'da Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin pazar gününden itibaren ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'de mahsur kalan Filistinlilerden 142'sinin Beyt Hanun Sınır Kapısından Gazze'ye giriş işlemlerinin başladığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle sınır kapıları kapatıldığı için Ürdün 'de mahsur kalan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Erez ( Beyt Hanun ) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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