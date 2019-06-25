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Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı gösteri

15 dakika önce

Ürdün'de çok sayıda kişi, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto etti.

Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı gösteri, System.String[]
Ürdün'de çok sayıda kişi, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto etti.
Gençlik hareketlerinin çağrısıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlık konutu yakınlarındaki bir meydanda toplanan çok sayıda kişi, İsrail ve Bahreyn çalıştayı karşıtı sloganlar attı.
Göstericiler, "Filistin davasının tasfiyesi planlarına katılmaya hayır", "Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına evet" ve "Yüzyılın Anlaşması Filistin gibi Ürdün'ü de hedef alıyor" yazan dövizler taşıdı.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
Manama'da bugün başlayan ve 26 Haziran'da sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:59 Kaynak: AA
Ekonomi, Bahreyn, Manama, Ürdün, Güncel
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