Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

25.05.2022 16:20
Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Mart 2020'de uygulamaya konan maske kullanım zorunluluğunun tamamen sona erdiğini duyurdu.

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Mart 2020'de uygulamaya konan maske kullanım zorunluluğunun tamamen sona erdiğini duyurdu.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuya ilişkin bildirisi, ülkenin resmi haber ajansı PETRA'da yayımlandı.

Bildiride, salgından korunma önlemleri kapsamında uygulanan maske kullanım zorunluluğunun açık ve kapalı alanlarda tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu karar, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gün içerisinde ülkenin bağımsızlığının 76. yıl dönümü vesilesiyle halka hitap ettiği konuşmasından sonra açıklandı.

Kral 2. Abdullah konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin sonlandırılacağını umduğunu ifade etmişti.

Ürdün, Mart 2020'den itibaren Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir ve kısıtlamayı hayata geçirmişti.

Söz konusu kısıtlamalardan yaklaşık 2 yıl sonra 21 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri hafifletilmiş, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Ürdün: İsrail'in gayrimeşru icraatları iki devletli çözümü baltalıyor Ürdün: İsrail'in gayrimeşru icraatları iki devletli çözümü baltalıyor Ürdün ordusu: Uyuşturucu kaçakçılığı dış destekli örgütler tarafından yönetiliyor Ürdün ordusu: Uyuşturucu kaçakçılığı dış destekli örgütler tarafından yönetiliyor
Kaynak: AA

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün'de maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement