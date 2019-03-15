Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.



Ülkedeki İslami hareket, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İrbid kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız, canımız Aksa'ya fedadır", "Aksa'nın özgürlüğe ihtiyacı var" sloganları attı.



Göstericiler, İsrail'i kınayan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

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