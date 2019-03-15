Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi
32 dakika önce
Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.
Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.
Ülkedeki İslami hareket, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İrbid kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız, canımız Aksa'ya fedadır", "Aksa'nın özgürlüğe ihtiyacı var" sloganları attı.
Göstericiler, İsrail'i kınayan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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