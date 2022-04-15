Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi - Son Dakika
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Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

15.04.2022 11:01
Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri düzenlendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri düzenlendi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısıyla sabah namazının ardından Ürdün Üniversitesi Camisi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Ürdün hükümetinin Mescid-i Aksa'da olanlara karşı "daha ciddi" bir tutum takınması, İsrail'in Amman'daki büyükelçiliğinin kapatılması ve büyükelçinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Gösteride, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Bize kimiz diye soruyorsan, Filistinli gençleriz" ve "Ürdün topraklarında siyonist büyükelçilik istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Gözlemcisi Abdulhamid ez-Zineybat, gösteride yaptığı konuşmada, Ürdün halkının Filistin ile kardeşlik bağları bulunduğunu ve Filistinlileri desteklemek zorunda olduklarını ifade etti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinde düzenlediği baskında en az 152 Filistinli yaralanmıştı.

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Filistin Dışişleri Başkanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınına kınama Filistin Dışişleri Başkanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınına kınama İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

Filistin, Mescit, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi - Son Dakika


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