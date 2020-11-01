Ürdün'de milletvekili genel seçimleri 10 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Ürdün Başbakanı Beşir Hani el-Hasavne, milletvekili genel seçimlerinin 10 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Hasavne, Ürdün'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) artması endişesiyle seçimin ertelenmesi beklentilerinin ardından Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin 10 Kasım'da yapılacağını ifade etti.

Seçim sonrası ülke genelinde 4 günlük kapsamlı karantina uygulanacak

Seçim sonuçlarının 11 Kasım'da açıklanacağını belirten Beşir Hani el-Hasavne, seçim gününden itibaren ülke genelinde 4 günlük kapsamlı karantina uygulanacağını dile getirdi.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, 3 Eylül'de istifa eden Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın yerine siyasi danışmanı Hasavne'ye 7 Eylül'de yeni hükümeti kurma görevini vermişti. Aralarında Hasavne'nin de bulunduğu 32 bakandan oluşan yeni kabine 12 Ekim'de Kral 2'nci Abdullah önünde yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Kral Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnamelerle Temsilciler Meclisi ve Senatoyu feshetmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Kral'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu. Başbakan Rezzaz da buna uyarak 3 Ekim'de hükümetin istifasını sunmuştu.