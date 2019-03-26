Ürdün'de Milletvekilleri İsrail'den Doğal Gaz İthalatına Karşı

Ürdün Meclisi'ndeki milletvekilleri İsrail ile yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasının feshedilmesini istedi.

Ürdün Meclisi'ndeki milletvekilleri İsrail ile yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasının feshedilmesini istedi.



Mecliste düzenlenen oturumda söz alan milletvekilleri, 2016'da imzalanan İsrail'den doğal gaz ithal edilmesini öngören anlaşmanın feshedilmesi yönünde görüş bildirdi.



Meclis Başkanı Atıf Taravine konuyu "Ürdün Meclisinde tartışılan en ciddi mesele" olarak nitelendirirken, oturuma katılan milletvekilleri de "doğal gazın aslında Arap topraklarından çalındığını ve Ürdün'ün İsrail ile normalleşme yoluna gitmek yerine gaz tedariki için başka alternatif yollara başvurması gerektiğini" dile getirdi.



Ürdün yasalarına göre meclisin anlaşmayı iptal etme ya da maddelerini değiştirme yetkisi bulunmuyor.



Ürdün'ün Eylül 2016'da İsrail ile 15 yıl süreyle bu ülkeden 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ülkede protestolara neden olmuştu.

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