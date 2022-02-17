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Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak - Son Dakika

Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak

17.02.2022 13:04

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisinin 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri boykot etmesinin, seçmen katılımını önemli ölçüde değiştirmeyeceği ancak siyasi bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisinin 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri boykot etmesinin, seçmen katılımını önemli ölçüde değiştirmeyeceği ancak siyasi bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Ürdün, Tunus, Cezayir, Libya ve Fas gibi Arap ülkelerindeki hükümetlerin ve meclislerin performanslarını takip eden sivil toplum kuruluşu "Rased"in müdürü Amir Beni Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami Çalışma Cephesi Partisinin 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "boykot" kararını değerlendirdi.

Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak
Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak
Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak
Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak

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Müslüman Kardeşler, Müslüman, 22 Mart, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak - Son Dakika
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