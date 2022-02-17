Ürdün'de Müslüman Kardeşlerin yerel seçimleri boykotunun etkisi siyasi boyutta kalacak - Son Dakika

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisinin 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri boykot etmesinin, seçmen katılımını önemli ölçüde değiştirmeyeceği ancak siyasi bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Ürdün, Tunus, Cezayir, Libya ve Fas gibi Arap ülkelerindeki hükümetlerin ve meclislerin performanslarını takip eden sivil toplum kuruluşu "Rased"in müdürü Amir Beni Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami Çalışma Cephesi Partisinin 22 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "boykot" kararını değerlendirdi.