Ürdün'de Nevşehir'i anlatıldı

Belediye Başkanı Arı, yerel yönetimler arası çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında, üye yerel yönetimlerin yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Toplantıya birlikte katıldığı Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Esat Özaltın ile oturum aralarında sürekli olarak farklı ülkelerden gelen belediye başkanları ile görüşen Başkan Arı, burada Nevşehir'i ve Kapadokya'yı anlatıyor.

UCLG-MEWA yöneticileri ile de sık sık bir araya gelen Arı: "Dünyanın neresinde olursak olalım güzel şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ürdün'de de şehrimizden gelen belediye başkanlarımız ile birlikte sürekli olarak hm bölgemizin hem de şehrimizin tanıtımını yapıyoruz.Uluslararası platformda şehrimizin tanınırlığını arttırmak için Nevşehir'e yeni uluslararası organizasyonlar kazandırma hedefindeyiz." dedi.