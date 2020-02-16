Ürdün'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika

Ürdün'ün Zarqa şehrinde öğrencileri taşıyan servisin yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.



Ürdün'ün başkenti Amman'ın kuzeydoğusunda bulunan Zarqa şehrinde öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından olay yerine gönderilen ambulans ve kurtarma ekipleri, araçtaki yolcuları tahliye ederek yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli gerginlik yaşanırken polis tarafından trafiğe müdahale edildi.



Öte yandan sivil savunma yetkilileri kazanın Zarqa Özel Üniversitesi yakınlarından geçen okul servisinde yaşanan bir arıza sonucu meydana geldiğini belirtti. - AMMAN