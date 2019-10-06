Son Dakika Haberleri: Ürdün'de öğretmenler grevi anlaşmayla sona erdi
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Ürdün'de öğretmenler grevi anlaşmayla sona erdi

30 dakika önce

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zamların ardından sona erdirildi.

Ürdün'de öğretmenler grevi anlaşmayla sona erdi, System.String[]

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zamların ardından sona erdirildi.

Başkent Amman'daki Öğretmenler Sendikası önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mubarek Ebu Yamin, "Grevin sonlandırılması üzerine anlaşmaya varıldı. Bugün okullar açılıyor." dedi.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Sendika Başkan Vekili Nasır en-Nevasara, "Tarihi bir anlaşmaya tanıklık ediyoruz. Ürdün'de tarihin en uzun grevinin sona erdiğini ve öğretmenlerin zam ve özür şeklinde sıralanan isteklerinin yerine getirildiğini duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevasara, hükümetle yapılan anlaşmada kıdemlerine göre öğretmenlere asıl maaşın yüzde 35 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını yeni oranlardaki maaş ödemelerinin 2020'de başlayacağını söyledi.

Ayrıca hükümetin güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması nedeniyle hükümetten özür dilenmesi sendikanın talepleri arasında yer alıyordu.

Dünya Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen anlaşmayla eşzamanlı olarak Başbakan Ömer er-Rezzaz, özür diledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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