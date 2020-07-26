Ürdün'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararını protesto etti - Son Dakika

Ürdün'de yüzlerce öğretmen, Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması kararının iptal edilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan İrbid kentindeki Meslek Sendikaları Kompleksi önünde bir araya gelen öğretmenler, Öğretmenler Sendikası'nın 2 yıl süreyle kapatılması kararını protesto etti.

Öğretmenler Sendikası İrbid Şubesi Başkanı Şeref Ubeydat, gösteride yaptığı açıklamada, sendikanın kapatılması ve yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakılması için toplandıklarını belirtti.

Göstericiler, çarşamba günü de başkent Amman'daki Başbakanlık binası önünde eylem kararı aldı.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, dün sendika çalışmalarının durdurulmasına, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulu'ndan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınmasına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.