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Ürdün'de öğretmenlerden protesto

6 dakika önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması için protesto gösterisi düzenledi.

Ürdün'de öğretmenlerden protesto, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması için protesto gösterisi düzenledi.


Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen öğretmenler hükümeti protesto etti. Protestocular pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Polis güçleri, protestonun yapılacağı hükümet binasına giden yolları ve köprüleri kapatarak gösteriye katılanlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahalede onlarca öğretmen yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - AMMAN

Amman, Ürdün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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