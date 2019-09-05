Son Dakika Haberleri: - Ürdün'de Öğretmenlerden Protesto
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- Ürdün'de Öğretmenlerden Protesto

28 dakika önce

- Ürdün'de öğretmenlerden protestoAMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması için protesto gösterisi düzenledi.

- Ürdün'de öğretmenlerden protesto

AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması için protesto gösterisi düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen öğretmenler hükümeti protesto etti. Protestocular pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Polis güçleri, protestonun yapılacağı hükümet binasına giden yolları ve köprüleri kapatarak gösteriye katılanlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahalede onlarca öğretmen yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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