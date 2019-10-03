Son Dakika Haberleri: Ürdün'de öğretmenlerin eylemi 20. gününde
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Ürdün'de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

10 dakika önce

Ürdün Öğretmenler Birliği'nin (JTA) gerçekleştirdikleri eylemler 20 gündür devam ediyor.

Ürdün'de öğretmenlerin eylemi 20. gününde, System.String[]

Ürdün Öğretmenler Birliği'nin (JTA) gerçekleştirdikleri eylemler 20 gündür devam ediyor.


Ürdün'de öğretmenlerin 5 Eylül'de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev 20 günden beri devam ediyor. Ürdün Öğretmenler Birliği (JTA), bu sabah başkent Amman'daki profesyonel sendikaların önünde bir protesto düzenledi. Protestoya katılan öğretmenler hükümetin kendilerinden özür dilemesi talebinde bulundu.


JTA Başkanı Omar Erwedan, ücretlerine hak edilen yüzde 50 zammın yapılması ve 5 Eylül protestolarında öğretmenlere hakaret edildiği için hükümetten özür dilemelerini beklediğini söyledi. Protestoların sona ereceği yönündeki umutlarını dile getiren Ervedan, hükümeti, öğretmenler birliğinin taleplerine cevap vermeye çağırdı. Ervedan, "Öğretmenler talepleri konusunda çok sabırlı davrandı" ifadelerini kullandı.


Protestoya katılanlar, öğretmen haklarının korunması ve onlar için iyi bir yaşam sağlanması için çağrıda bulunan sloganlar attı. - AMMAN

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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