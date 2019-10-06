Son Dakika Haberleri: Ürdün'de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü
Son Dakika Güncel Haber

Ürdün'de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü

9 dakika önce

Ürdün'de bir aydır süren öğretmenlerin grevinin sona ermesinin ardından 1 buçuk milyon öğrenci okullarına geri döndü.

Ürdün'de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü, System.String[]

Ürdün'de bir aydır süren öğretmenlerin grevinin sona ermesinin ardından 1 buçuk milyon öğrenci okullarına geri döndü.


Ürdün'de öğretmenlerin 5 Eylül'de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev sona erdi. Öğretmenlerin okula dönmesinin ardından, 1 buçuk milyon öğrenci eğitime yeniden başladı. Grevin ardından okulun ilk gününde öğrenciler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı.


Ürdün Öğretmenler Birliği (JTA) ve hükümet yetkilileri dün ücretlerin yüzde 35 ila yüzde 75 arasında arttırılması ve sağlık sigortası yapılması konusunda anlaştı. - AMMAN

Eylül, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi
Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:38:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]