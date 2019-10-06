Ürdün'de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü

Ürdün'de bir aydır süren öğretmenlerin grevinin sona ermesinin ardından 1 buçuk milyon öğrenci okullarına geri döndü.



Ürdün'de öğretmenlerin 5 Eylül'de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev sona erdi. Öğretmenlerin okula dönmesinin ardından, 1 buçuk milyon öğrenci eğitime yeniden başladı. Grevin ardından okulun ilk gününde öğrenciler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı.



Ürdün Öğretmenler Birliği (JTA) ve hükümet yetkilileri dün ücretlerin yüzde 35 ila yüzde 75 arasında arttırılması ve sağlık sigortası yapılması konusunda anlaştı. - AMMAN