Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti

Ürdün'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti

1 saat önce

Ürdün genelinde şiddetli yağışın neden olduğu olumsuz hava koşulları hayatı felç ederken, bir kişi selde kayboldu.

Ürdün'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti, System.String[]
Ürdün genelinde şiddetli yağışın neden olduğu olumsuz hava koşulları hayatı felç ederken, bir kişi selde kayboldu.

Ürdün Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Raid İyad Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Amman'ın Haribetu es-Sug bölgesinde 40 yaşında bir kişinin selde sürüklenerek kaybolduğunu, kaybolan kişi için arama çalışmalarının başladığını belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Başbakanlık, olumsuz hava koşulları nedeniyle bakanlıkların ve resmi kurumların tatil edilmesi yönünde karar aldı.

Ülkedeki birçok kentte yağışlar nedeniyle ana yollar trafiğe kapanırken, Emniyet Müdürlüğü yağmur ve toprak kayması sebebiyle kapanan yolların listesini kamuoyuyla paylaştı.


Emniyet Müdürlüğü tarafından halka dikkatli olma, şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde trafiğe çıkmama uyarıları yapıldı.

Meteoroloji İdaresi ise yağışların ilerleyen saatlerde daha şiddetleneceğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Amman, Ürdün, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor Son Dakika! Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık

Hindistan'dan Pakistan'a Gözdağı: Terör Hedeflerini Yok Etmeye Hazırız Basına Kapalı Gerçekleşen Toplantıda Aşiret Liderlerinin, Erdoğan'dan 2 İsteği Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 22:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]