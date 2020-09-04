- Ürdün'de orman yangını - Son Dakika

- Ürdün'de orman yangını

AMMAN - Ürdün'nün Aclun kentinde ormanlık alanda yangını çıktı.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın kuzeybatısında yer alan Aclun kentinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Amer Al-Sartawi yaptığı açıklamada, yangına Aclun Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Kraliyet Hava Kuvvetleri bağlı yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiğini belirtti. Sözcü, çıkan yangın nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadığını, yangının sadece maddi hasara yol açtığını belirtti.

Tarım Bakanı Saleh Al-Kharabsheh yaptığı açıklamada, yangının bin 300 dönümlük orman ve tarım arazisini etkilediğini kaydetti. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.