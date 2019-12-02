Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü

Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan bölgenin görüntüsü ( TV KAYDI)

-Yanan çiftlik evinin fotoğrafları