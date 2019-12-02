Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü
Son Dakika Güncel Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü - Son Dakika

Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü

6 saat önce

Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü, System.String[]

Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Yanan bölgenin görüntüsü (TV KAYDI)

-Yanan çiftlik evinin fotoğrafları


Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü
Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin Yeni kardeş geç konuşmaya sebep oluyor! Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'la ilgili ilk açıklama: Sağlık durumu iyi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:48:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]