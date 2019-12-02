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Ürdün'de pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölü
6 saat önce
Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölüÜrdün, (DHA)- Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölü
Ürdün, (DHA)- Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.
Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
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