- Ürdün'de petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika

- Ürdün'de petrol rafinerisinde yangın

AMMAN - Ürdün'ün Zerka şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Ürdün'ün Zerka şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ürdün Petrol Rafinerisi Şirketi medya sözcüsü Haider Al-Bashaira, Zerka'daki petrol rafinerisinde akaryakıt tanklarından birinin boşaltılması sırasında bir yangın çıktığını açıkladı. Bashaira, çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.