Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti

Ürdün'de Prens Faysal bin Hüseyin'in (59), Kral 2. Abdullah'ın vekili olarak yemin ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre, yemin töreni Bakanlar Kurulu huzurunda gerçekleşti.

Ürdün Anayasası'nın 28. maddesi uyarınca, Kral'ın ülkeden ayrılmadan önce Kraliyet iradesiyle, yokluğunda yetkilerini kullanmak üzere yerine vekil ataması gerekiyor.

Kral Abdullah, 29 Haziran Çarşamba günü, ABD'de düzenlenecek ekonomi zirvesine katılmak üzere ülkeden ayrılmıştı.

Kral Abdullah'ın da babası Hüseyin bin Talal'ın ikinci oğlu olan Prens Faysal, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde birçok üst düzey görevde bulundu.

26 Aralık 2017'ye kadar Ürdün ordusunda tümgeneral olarak görev yapan Prens Faysal, Ürdün'deki spor faaliyetleriyle ilgilenen Ürdün Olimpiyat Komitesine başkanlık ediyor.

Ürdün Kralı'na darbe iddiaları gündem olmuştu

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan 2021'de Kral Abdullah'ın bir diğer kardeşi eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza, 5 Nisan'da Ürdün Kralı'na bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Adı darbe girişimine karışan Prens Hamza ise 3 Nisan 2022'de, "prens" unvanından vazgeçtiğini duyurmuş ancak Kral 2. Abdullah 19 Mayıs'ta, Prens Hamza'nın iletişim, ikametgah ve hareketlerini kısıtlayan bir kararname çıkarmıştı.

Kral 2. Abdullah, kardeşinin yerine veliahtlık unvanını 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah'a vermişti.