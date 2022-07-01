Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti

01.07.2022 14:24
Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti

Ürdün'de Prens Faysal bin Hüseyin'in (59), Kral 2. Abdullah'ın vekili olarak yemin ettiği bildirildi.

Ürdün'de Prens Faysal bin Hüseyin'in (59), Kral 2. Abdullah'ın vekili olarak yemin ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre, yemin töreni Bakanlar Kurulu huzurunda gerçekleşti.

Ürdün Anayasası'nın 28. maddesi uyarınca, Kral'ın ülkeden ayrılmadan önce Kraliyet iradesiyle, yokluğunda yetkilerini kullanmak üzere yerine vekil ataması gerekiyor.

Kral Abdullah, 29 Haziran Çarşamba günü, ABD'de düzenlenecek ekonomi zirvesine katılmak üzere ülkeden ayrılmıştı.

Kral Abdullah'ın da babası Hüseyin bin Talal'ın ikinci oğlu olan Prens Faysal, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde birçok üst düzey görevde bulundu.

26 Aralık 2017'ye kadar Ürdün ordusunda tümgeneral olarak görev yapan Prens Faysal, Ürdün'deki spor faaliyetleriyle ilgilenen Ürdün Olimpiyat Komitesine başkanlık ediyor.

Ürdün Kralı'na darbe iddiaları gündem olmuştu

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan 2021'de Kral Abdullah'ın bir diğer kardeşi eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza, 5 Nisan'da Ürdün Kralı'na bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Adı darbe girişimine karışan Prens Hamza ise 3 Nisan 2022'de, "prens" unvanından vazgeçtiğini duyurmuş ancak Kral 2. Abdullah 19 Mayıs'ta, Prens Hamza'nın iletişim, ikametgah ve hareketlerini kısıtlayan bir kararname çıkarmıştı.

Kral 2. Abdullah, kardeşinin yerine veliahtlık unvanını 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah'a vermişti.

YORUMLAR
500
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kabine, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün'de Prens Faysal, Kral vekili olarak yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement