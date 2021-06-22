Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasının ikinci duruşması yapıldı.

Ürdün resmi televizyonunda yer alan habere göre, kamuoyunda "fitne davası" olarak bilinen Eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd'in tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Dün başlayan ve bugün ikinci duruşması görülen davada Başsavcılığın tanıklarından biri dinlendi. Dünden bu yana 2'si Sudanlı 6 tanığın dinlendiği aktarıldı.

Sudanlıların davayla bağlantısına ilişkin bilgi verilmezken, üçüncü duruşmanın 27 Haziran'da görüleceği bildirildi.

Davanın duruşmaları devlet gizliliği gereği basına kapalı yapılıyor.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, tutuklulukları devam eden Avadallah ile Al Haşim'e, "ülkedeki mevcut siyasi rejime karşı kışkırtma" ve "toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve fitneye neden olan fiillerde bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

Al Haşim'le ilgili iddianameye ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçu da eklenmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağı, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağı duyurmuştu.